Πολύγυρος: Παρέμβαση για το Εργαστηριακό Κέντρο και τους κινδύνους για τα Erasmus+

Ο βουλευτής Χαλκιδικής Γιάννης Γιώργος απέστειλε επιστολή στην υπουργό Παιδείας ζητώντας επανεξέταση της απόφασης για την κατάργηση του Εργαστηριακού Κέντρου Πολυγύρου και την προστασία των εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Κίνδυνος διακοπής δράσεων και ευρωπαϊκών πόρων

Ο βουλευτής Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Γιώργος, απέστειλε επιστολή στην υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αίτημα την επανεξέταση της απόφασης κατάργησης του Εργαστηριακού Κέντρου Πολυγύρου. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το Κέντρο συμβάλλει στην επαγγελματική εκπαίδευση της Χαλκιδικής και ότι η κύρωση της απόφασης ενέχει τον κίνδυνο να θέσει σε κίνδυνο εγκεκριμένες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα ανάκλησης της απόφασης ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να διασφαλιστεί η μεταφορά της διαπίστευσης Erasmus+ και των εγκεκριμένων προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων στον νέο εκπαιδευτικό φορέα, ώστε να μην διακοπούν οι δράσεις κινητικότητας μαθητών και εκπαιδευτικών για την περιοχή.

Η παρέμβαση στοχεύει στην προστασία της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στη Χαλκιδική.

Τονίζεται ο κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων και συνεχιζόμενων προγραμμάτων Erasmus+.

Ζητείται η μεταφορά διαπίστευσης και πόρων στον αντίστοιχο νέο φορέα, αν δεν ανακληθεί η κατάργηση.

«Θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα, με στόχο –όπως αναφέρει– την προστασία της δημόσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων που έχουν εγκριθεί για την περιοχή.»

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον για μαθητές, εκπαιδευτικούς και τοπικούς φορείς, καθώς η λειτουργία του Εργαστηριακού Κέντρου υποστηρίζει προγράμματα κινητικότητας και συνεργασίας με ευρωπαϊκούς εταίρους. Η ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας θα μπορούσε να δημιουργήσει κενά στην υλοποίηση έργων που έχουν ήδη λάβει έγκριση και χρηματοδότηση.

Παράμετρος Πληροφορία Βουλευτής Γιάννης Γιώργος Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη Κύριο αίτημα Επανεξέταση κατάργησης ή μεταφορά διαπίστευσης Erasmus+

Για τον Πολύγυρο και την ευρύτερη Χαλκιδική, η διασφάλιση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαίνει συνέχιση ευκαιριών για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε δράσεις κινητικότητας, κατάρτισης και συνεργασίας. Η τοπική κοινωνία και οι εκπαιδευτικοί φορείς αναμένουν τις απαντήσεις του Υπουργείου και την περαιτέρω παρακολούθηση του ζητήματος, όπως δεσμεύτηκε ο βουλευτής.

Η παρακολούθηση της υπόθεσης από τοπικούς φορείς και βουλευτή είναι κρίσιμη για να αποφευχθούν διακοπές σε προγράμματα που ήδη έχουν σχεδιαστεί και εγκριθεί, και για να μην χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που αφορούν την περιοχή.